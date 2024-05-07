×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 00:00

 

T.C.
BURSA
2. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN


ESAS NO: 2023/443 Esas 

Davacı Zehra Kurnaz ile  davalı  Gürbüz Kurnaz arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Yunus ve Mihriban oğlu, 02/04/1985 doğumlu, 4*****0 TC kimlik numaralı davalı Gürbüz Kurnaz'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.

Adı geçen davanın tahkikat duruşmasının 24/09/2024 günü saat 11:00'da yapılacağı, davalı Gürbüz Kurnaz'ın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02027975
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN02027975#İlangovtr