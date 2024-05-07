T.C. BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C.

BURSA

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO: 2023/443 Esas

Davacı Zehra Kurnaz ile davalı Gürbüz Kurnaz arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasına ait dava dilekçesi tüm aramalara rağmen Yunus ve Mihriban oğlu, 02/04/1985 doğumlu, 4*****0 TC kimlik numaralı davalı Gürbüz Kurnaz'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiş, dava dilekçesi davalıya ilanen tebliğ edilmiştir.



Adı geçen davanın tahkikat duruşmasının 24/09/2024 günü saat 11:00'da yapılacağı, davalı Gürbüz Kurnaz'ın belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunda hüküm verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

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