T.C. BURSA 11. AİLE MAHKEMESİ

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Bursa 11. Aile Mahkemesinin 2023/18 Esas sayılı dosyasında, Davacı ALİ ACAR ileDavalı ATAMYRAT HEMRAYEV ve BETÜL ACAR arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;Türkmenistan Uyruklu Silapberdi ve Cumagül Oğlu, 15/06/1982 Marı/Türkmenistan doğumlu Davalı ATAMYRAT HEMRAYEV'in adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden Ali Acar tarafından Atamyrat Hemrayev aleyhine açılan Evlat Edinme davasında, davalıya Gerekçeli Kararın ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, Davalı Atamyrat Hemrayev'e,

"1-DAVANIN KABULÜ ile;

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Pusacık Mah. Cilt:69, Hane:5'te Nüfusa Kayıtlı, Mehmet ve Emine Oğlu, 10/03/1982 Doğumlu, 13063533958 TC Kimlik No'lu, Davacı ALİ ACAR'ın;

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Pusacık Mah. Cilt:69, Hane:5'te Nüfusa Kayıtlı, Sami ve Neriman Kızı, 11/06/1982 Doğumlu, 14530915154 TC Kimlik No'lu, Davalı (Eşi) BETÜL ACAR'ın,

Çorum İli, Çorum/Merkez İlçesi, Hamamlıçay Mah. Cilt:103, Hane:66'da Nüfusa Kayıtlı, Atamyrat ve Betül Oğlu, 17/07/2008 Doğumlu, 23686612510 TC Kimlik No'lu, Çocuğu YUSUF SAMİ HEMRAYEV'i TMK 306/3 Maddesi uyarınca EVLAT EDİNMESİNE, Soyisminin "ACAR", Baba isminin "ALİ" Olarak Değiştirilmesine, NÜFUS KAYITLARINA TESCİLİNE,

2-Harç peşin alındığından başkaca harç alınmasınayer olmadığına,

3-Yargılama Giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Gider Avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,

5-Karar kesinleştiğinde yeteri kadar karar örneğinin ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Dair; Davacı Ali Acar ile Davalı Betül Acar'ın yüzüne karşı, Davalı Atamyrat Hemrayev'in yokluğunda verilen karar, Gerekçeli Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF Kanun Yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı." 15/06/2023 Tarihli 2023/18 Esas & 2023/508 Karar sayılı ilam davalı Atamyrat Hemrayev'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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