T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/177 Esas

DAVACI : CİHAN DAYANGAÇ - 39073294030

DAVALI : FATMA PEKCAN - 31411092742

DAHİLİ DAVLI : BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DAHİLİ DAVALI : BURHANİYE BELEDİYESİ

DAHİLİ DAVALI : MALİYE HAZİNESİ

Yukarıda yazılı davacı tarafından davalılar aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz davasında mahkememize sunulan dava dilekçesi ile ; Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi 396 ada 24 parsel ( eski 1759 parsel) maliki olduğunu, doğu tarafındaki yol sınırına isabet eden kısımdaki zeytin ağaçlarından bazılarının yol üzerinde ve batı kısmında yer alan bazı zeytin ağaçlarının 396 ada 25 parselde (eski 1760 parsel) kaldığını, bu konuda davalı Fatma Pekcan ile anlaşmazlıkları bulunmadığını, yenileme çalışmalarında mevcut durum göz önüne alınmadığını, Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahalesi 396 ada 24 parselde yapılan kadastro yenileme çalışmasının zeminde duruma göre düzenlenmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi 396 ada 25 parsel sayılı taşınmazın, davalı Fatma Pekcan mülkiyetinde kullanıldığı iddia olunduğundan; Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisi Tayfun Öncül'ün bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen bölüm yönüyle TMK ‘nun 713/2. maddesine göre taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve zilyet iddiasında bulunan 3. şahısların diyecekleri ve itirazları varsa TMK 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize yazılı ve sözlü olarak bildirmeleri aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere TMK’nun 713/4 maddesi gereğince ilanen duyurulur.

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