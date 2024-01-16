T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/262 Esas

DAVALI : ERTAN EREN -22786430642-8809 Clifford Avenue, Chevy Chase Md. 20815 Usa

Davacılar Mine Sibel EREN, Tamara LOKMANHEKİM tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yurt dışıtebligatınız iade geldiği için tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilecik ili Bozüyük ilçesi Çarşı Mah. 502 ada 3,4,5, 21, 22 parseller Bilecik ili Bozüyük ilçesi Yeni Mah 65 ada 4,5 parseller üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talep ve dava edilmiştir.

Durusma Günü: 14/02/2024 günü saat: 15:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK' nın 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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