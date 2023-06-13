T.C. BOZÜYÜK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO :2021/845 Karar

DAVACI : TAHSİN ÇELİK - 40534248820

DAVALI : ŞÜKRAN BALIK- HAMBURG /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Şükran Balık'ın bildirdiği adresine Gerekçeli Karar ekli davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanGerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-DAVANIN KABULÜ İLE,

Dava konusu;

Eskişehir ili, İnönü ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 398 ada 7 parsel,

Eskişehir ili, İnönü ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 415 ada 16 parsel,

Eskişehir ili, İnönü ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 487 ada 2 parsel, sayılıtaşınmazlardaki tapu kaydındaki tüm yükümlülükleriyle birlikte açık artırma usulü ile satışı suretiyle taraflar arasındaki ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satışın umum arasında açık artırma suretiyle yapılmasına,

3-Satış memuru olarak Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi yazı işleri müdürünün atanmasına,

4-Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

5-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında ilam harcının tapu kaydındakihisseler oranında taraflardan alınmasına, peşin alınan 54,40 TL harcın mahsubuna,

6-Davacı tarafından yapılan dava açma masrafı 79,40 TL (başvurma harcı, peşin harç, vekalet harcı), tebligat ve posta masrafı, bilirkişi ve keşif gideri 3.749,40 TL olmak üzere toplam 3.828,80 TL yargılama giderinin tarafların tapu kaydındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine, davacı payına düşen miktarın üzerinde bırakılmasına,

7-Dosyada mevcut gider avansından gerekçeli karar tebliğ masrafı düşüldükten sonra kalan gider avansının karar kesinleştiğinde istem olmaksızın davacıya iadesine,

Dair, davacı ve davalı Hüseyin Çelik'in yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zabta geçirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. 08/09/2021

#ilangovtr Basın no ILN01844184