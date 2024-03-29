T.C.

BOZOVA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

06/03/2024

Sayı :2024/11 Esas

Konu : İlan metni.

İLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , ŞAHİN ALTUN ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;



Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova İlçesi Aylan Mah. 541 parsel sayılı taşınmazda 3.448,29 m² tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02009751