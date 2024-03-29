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T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 00:00

 

T.C.
BOZOVA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

06/03/2024

Sayı :2024/11 Esas 
Konu : İlan metni.

İLAN

BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı , ŞAHİN ALTUN ile Davalı , BOZOVA MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova İlçesi Aylan Mah. 541 parsel sayılı taşınmazda 3.448,29 m² tapulama harici taşınmazda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02009751

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#Basın No ILN02009751#İlangovtr