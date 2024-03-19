T.C. BODRUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/53



DAVALI : YASEMİN EFE Akyarlar Mah.4303 Sk. No:3/26Bodrum/ MUĞLA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 08/05/2024 günü saat:11:45'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02005133