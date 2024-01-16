T.C. BODRUM 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/11 Tereke

Davacı , NİHAL YAMAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle; Rize İli, Çayeli İlçesi, Küçüktaşhane Mah/Köyü, Cilt No:9 Hane No:36 BSN:14 'de nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Meryem' den olma, 44068820248 TC Kimlik Numaralı müteveffa MEHMET YAMAN 23/04/2023 tarihinde vefat etmiş olup,Müteveffa MEHMET YAMAN ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememizin dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilgililere ilan olunur.

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