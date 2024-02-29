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T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

26/01/2024

Sayı : 2022/1051 Esas

İLAN METNİ

Dava konusu Ş.Urfa İli Birecik ilçesi Uğurcuk köyünde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 588 parsel içerisinde bulunan A kısmı ile gösterilen 36.385,87 m2 lik ve Birecik ilçesi Saha Mah. 393 ada 2 parsel içerisinde bulunan B kısmı ile gösterilen 11654.09 m2 lik alan (pafta no:N40-D-16-D) Uğurcan Güzel tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993924

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#ILN01993924#İlangovtr