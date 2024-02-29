T.C.

BİGA

SULH HUKUK MAHKEMESİ (SATIŞ MEMURLUĞU)

(BİLİRKİŞİ RAPORU)

DOSYA NO : 2023/19

DAVACI : Bayram TATLI

DAVALILAR : Nadide YEŞİLYURT, Recep AKDİ ve diğer Mirasçılar

DAVA KONUSU : Ortaklığın Giderilmesi

KEŞİF TARİHİ ; 15/04/2023

1.KONUNUN AÇIKLANMASI : Dava konusu taşınmaz ile ortaklığın giderilmesi satış davası için resen bilirkişi olarak seçilmiş bulunmaktayız. Davalının üzerine kayıtlı malların satışa esas olmak üzere kıymet takdirlerinin yapılmasının talep edilidği anlaşılmıştır.

2. KONUSUN İNCELENMESİ ;

294 Nolu Parsel :

Dava konusu taşınmaz Çanakkale ili Biga ilçesi Dikmen köyü köycivarı mevkii dahilinde bulunmakta olup tarla vasfındadır. Yüzölçümü olarak 66.500.00 m2 alana sahip taşınmaz topoğrafik yönden çok meyilli olup kadastral yolu vardır. Toprak killi-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi zayıf bünyelidir. Parsel serin iklim tahılları tarla bitki yetiştiriciliği(Buğday-Ayçiçeği vs) ekimine müsait kuru tarım arazisi statüsündedir. Keşif günü yapılan tespitte parselin çoğunluğu uzun yıllar ekilip dikilmemiş olup 15-20 dekarlık yol tarafından bölünen kısmının ekilmeye müsait olduğu görülmüştür.

Özellikler dikkate alındığında 294 parsel

Parselin 1.000.00 m2 si 32.000.00 TL/m2 'denx66.500.00 m2= 2.128.000.00 TL

TOPLAM DEĞER = 2.128.000.00 TL edeceği kanaatindeyiz.

1123 Nolu Parsel :

Dava konusu taşınmaz Çanakkale ili Biga ilçesi Dikmen köyü velinintepe mevkii dahilinde bulunmakta olup tarla vasfındadır. Yüzölçümü olarak 17.300,00 m2 alana sahip taşınmaz topoğrafik yönden oldukça meyili olup kadastral yolu vardır. Toprak killi-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi orta bünyelidir. Parsel serin iklim tahılları tarla bitkisi yetiştiriciliği (Buğday-Ayçiçeği vs) ekimine müsait kuru tarım arazisi statüsündedir. Keşif günü yapılan tespitte uzun yıllar ekilmediği püren bitkisi ile kaplı ve ekilebilir durumda olmadığı görülmüştür.

Özellikler dikkate alındığında 1123 parsel;

Parselin 1.000,00 m2'si 28.000,00TL/m2'denx17.300,00m2= 484.400,00 TL

TOPLAM DEĞER = 484.400,00TL edeceği kanaatindeyiz.Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilmeyen Şükriye KILINÇ'a bilirkişi raporu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01993928