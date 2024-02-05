T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/229 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

Dosya No Yer

(Konya İli Beyşehir İlçesi) Ada-Parsel Mülkiyet (m²) Malik Adı-Soyadı 2024/229 Bayafşar Mah. 151/22 5.440,84 AYŞE YETKİN 2024/231 Bayafşar Mah. 150/28 25.210,23 HAMZA KENİŞ 2024/233 Bayafşar Mah. 151/21 4.801,64 AYŞE YETKİN

FAHRİYE BÜLBÜL

ARİFE GEÇME

KEZİBAN GEÇME

HASAN BASRİ GEÇME

AYŞE SEVİNDİK

ASİYE ERYILMAZ

KADİR GEÇME

TACETTİN GEÇME

ABDULLAH GEÇME

MÜŞERREF GEÇME

ERDAL GEÇME

SİNAN GEÇME

ABDULLAH GEÇME 2024/235 Bayafşar Mah. 151/28 1.802,10 MÜRRÜVET GÖREN

HASAN KOÇAK

AZİME CEYLAN

KADİR KOÇAK

SAFFET KOÇAK 2024/237 Bayafşar Mah. 149/29 2.055,62 FADİME BAN

HÜSEYİN ŞAYAN

MAHMUT ŞAYAN

FATMANA DEMİRÖRS

ADEM ŞAYAN 2024/239 Bayafşar Mah. 150/15 9.470,57 NURETTİN ERKMEN

MUSA ERKMEN

NARŞAH KAYA ÖNAL

HASAN ERKMEN

MEHMET ERKMEN

SERDAR ERKMEN

NURSAN KAHRAMAN

ÖZLEM ARSLAN

CEYHUN YILMAZ

NAZMİYE ERKMEN

HARUN ERKMEN

TÜLAY BUĞDAYCI

ADNAN ERKMEN

HASAN HÜSEYİN YALÇIN

FADİME ERKMEN

DURDU EKİNCİ

ŞERİFE KOYUNCUOĞLU

MUSA ERKMEN

MEDİHA GÖZEL

ELİF ERKMEN

DERYA ŞENGEZEN

RECEP ERKMEN

NADİRE KOÇ

GÜLÜZAR GÖKDEPE

TÜLAY BİÇİCİ

NURAY KOÇAK

BİROL KOÇ

AYŞEGÜL ALICIOĞLU

PAKİZE NUR KOÇ

SEHER SUDE KOÇ

DİLEK ÖZMEN 2024/241 Bayafşar Mah. 153/24 8.484,52 NİSA ÇEKİLMEZ

SERVET ÇEKİLMEZ

HASAN ALPER ÇEKİLMEZ

MUAMMER ÇEKİLMEZ

BAHRİYE KOÇAK

SALİH KOÇAK

HALİME CEYLAN

EROL KOÇAK

ANAKIZ YÜKSEL

AYŞE KOÇAK

MAHMUT KOÇAK

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