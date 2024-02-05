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T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen dosyalardan ismi yazılı kişiler aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malikleri ve özellikleri yazılı taşınmazların belirtilen yer kadarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Hazine ve Maliye Bakanlığı adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgililer adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.
|Dosya No
|Yer
(Konya İli Beyşehir İlçesi)
|Ada-Parsel
|Mülkiyet (m²)
|Malik Adı-Soyadı
|2024/229
|Bayafşar Mah.
|151/22
|5.440,84
|AYŞE YETKİN
|2024/231
|Bayafşar Mah.
|150/28
|25.210,23
|HAMZA KENİŞ
|2024/233
|Bayafşar Mah.
|151/21
|4.801,64
|AYŞE YETKİN
FAHRİYE BÜLBÜL
ARİFE GEÇME
KEZİBAN GEÇME
HASAN BASRİ GEÇME
AYŞE SEVİNDİK
ASİYE ERYILMAZ
KADİR GEÇME
TACETTİN GEÇME
ABDULLAH GEÇME
MÜŞERREF GEÇME
ERDAL GEÇME
SİNAN GEÇME
ABDULLAH GEÇME
|2024/235
|Bayafşar Mah.
|151/28
|1.802,10
|MÜRRÜVET GÖREN
HASAN KOÇAK
AZİME CEYLAN
KADİR KOÇAK
SAFFET KOÇAK
|2024/237
|Bayafşar Mah.
|149/29
|2.055,62
|FADİME BAN
HÜSEYİN ŞAYAN
MAHMUT ŞAYAN
FATMANA DEMİRÖRS
ADEM ŞAYAN
|2024/239
|Bayafşar Mah.
|150/15
|9.470,57
|NURETTİN ERKMEN
MUSA ERKMEN
NARŞAH KAYA ÖNAL
HASAN ERKMEN
MEHMET ERKMEN
SERDAR ERKMEN
NURSAN KAHRAMAN
ÖZLEM ARSLAN
CEYHUN YILMAZ
NAZMİYE ERKMEN
HARUN ERKMEN
TÜLAY BUĞDAYCI
ADNAN ERKMEN
HASAN HÜSEYİN YALÇIN
FADİME ERKMEN
DURDU EKİNCİ
ŞERİFE KOYUNCUOĞLU
MUSA ERKMEN
MEDİHA GÖZEL
ELİF ERKMEN
DERYA ŞENGEZEN
RECEP ERKMEN
NADİRE KOÇ
GÜLÜZAR GÖKDEPE
TÜLAY BİÇİCİ
NURAY KOÇAK
BİROL KOÇ
AYŞEGÜL ALICIOĞLU
PAKİZE NUR KOÇ
SEHER SUDE KOÇ
DİLEK ÖZMEN
|2024/241
|Bayafşar Mah.
|153/24
|8.484,52
|NİSA ÇEKİLMEZ
SERVET ÇEKİLMEZ
HASAN ALPER ÇEKİLMEZ
MUAMMER ÇEKİLMEZ
BAHRİYE KOÇAK
SALİH KOÇAK
HALİME CEYLAN
EROL KOÇAK
ANAKIZ YÜKSEL
AYŞE KOÇAK
MAHMUT KOÇAK
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