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T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/958 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen FEHMİ ATAK hakkında 1994 yılından itibaren kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 13786040368ADI SOYADI : FEHMİ ATAK
BABA ADI : KEMAL
ANA ADI : MİNTEHA
DOĞUM TARİHİ : 20/03/1969
DOĞUM YERİ : BEYPAZARI
İKAMETGAH ADRESİ :
#ilangovtr Basın no ILN01954813