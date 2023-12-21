T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/958 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen FEHMİ ATAK hakkında 1994 yılından itibaren kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 13786040368ADI SOYADI : FEHMİ ATAK

BABA ADI : KEMAL

ANA ADI : MİNTEHA

DOĞUM TARİHİ : 20/03/1969

DOĞUM YERİ : BEYPAZARI

İKAMETGAH ADRESİ :

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