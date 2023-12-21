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T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 00:00

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T.C. BEYPAZARI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/958 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenilen FEHMİ ATAK hakkında 1994 yılından itibaren kendisini görenler ve malumat sahibi olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu TMK 'nun 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. GAİP TC KİMLİK NO : 13786040368ADI SOYADI : FEHMİ ATAK
BABA ADI : KEMAL
ANA ADI : MİNTEHA
DOĞUM TARİHİ : 20/03/1969
DOĞUM YERİ : BEYPAZARI
İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN01954813

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