T.C.

BAYRAMİÇ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü Dava Esas No Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 144 ada 8 parsel Necati Yılmaz mirasçıları;

Filiz Yılmaz, İsmail Yılmaz, Muharrem Yılmaz, Şerife Yılmaz, Zeynep Yılmaz 174,32 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 297

Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

100 parsel Kezban Yılmaz 90,18 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 298

Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

16 parsel

ve

102 ada

18 parsel Ali Haydar Özen, Aynur Öztürk, Fatma Tüylüoğlu, Lütfi Özer, Nazmi Özen, Perihan Aydın, Ramazan Özer, Remzi Özen,

Şerif Aişe Arslan mirasçıları;

Necip Arslan, İbrahim Arslan, Yüksel Arslan 103 ada 16 parsel açısından 1.462,88 m²'lik taşınmaz alanı

102 ada 18 parsel açısından 4.527,27 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 299 Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

44 parsel İsmet Şimşek 208,95 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 300 Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

45 parsel Neziha Ünal 3.658,64 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 301 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

18 parsel İsmail Yavaş 1.232,42 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 302 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

5 parsel Hamide Can 1.218,22 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 303 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

30 parsel Ayşe Acar, İsmail Keskin, Latif Keskin, Mehmet Keskin, Münise Çınar, Yusuf Keskin 125,76 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 304 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 102 ada

6 parsel İsmail HakkıAtal 3.075,62 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 305 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

34 parsel Hüsamettin Yılmaz mirasçıları;

Cennet Yılmaz, Cüneyt Yılmaz, Perihan Acar 123,17 m²'lik taşınmaz aları 2023 / 306 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 144 ada

7 parsel Mehmet Ali Sezgin 1.562,51 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 307 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143ada

35 parsel Ömer Taşkın 1.498,04m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 308

Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 102 ada

8 parsel Mustafa Bitgül 3.430,11m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 309 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

31 parsel Ramazan Şevik mirasçıları;

Ayten Karanlık, Mehmet Emin Şevik, Mustafa Şevik 236,74 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 310 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

21 parsel Firdevs Çakır, Nadide Gürses, Nagihan Taylan, Naide Engin, Şennur Gündoğan, Şenol Akman 1.722,67 m²'lik taşınmaz aları 2023 / 311 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

33parsel Cemile Alaca 921,60 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 312 Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

90 parsel Ünzüle Durak,

Nurten Karataş mirasçıları;

Fatma Bozkurt, Mehmet Emin Karataş, Önder Karataş, Rifat Karataş, Yasemin Canbey, Yaşar Karataş 3.890,20 m²'lik irtifak ve 164,91 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı 2023 / 313 Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

99parsel Uygur Usta 5.340,34 m²'lik irtifak ve 152,11 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı 2023 / 314 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 101 ada

7 parsel Cahide Erdoğan, İzzit Yavaş, Mehmet Yavaş 1.213,97 m²'lik irtifak ve 99,21 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı 2023 / 315 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

23 parsel Mehmet Ali Yılmaz 722,21 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 316 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 141 ada

1 parsel Bekir Alaca 922,33 m²'lik taşınmaz alanı 2023 / 317

Çanakkale Bayramiç CazgirlerKöyü 103 ada

101 parsel İsmail Özer, Şerif Ayşe Şahin 491,39 m²'lik irtifak ve 46,70 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı 2023 / 318 Çanakkale Bayramiç Karaibrahimler Köyü 143 ada

16 parsel Necip Yavaş 627,85 m²'lik irtifak ve 29,07 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı 2023 / 319

#ilangovtrBasın no ILN01871830