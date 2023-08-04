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T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

T.C. BAYRAMİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 00:00

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T.C.
BAYRAMİÇ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN

Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İlİlçeKöy / MahAda / Parsel NoMalik AdıTaşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümüDava Esas No
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü144 ada 8 parselNecati Yılmaz mirasçıları;
Filiz Yılmaz, İsmail Yılmaz, Muharrem Yılmaz, Şerife Yılmaz, Zeynep Yılmaz		174,32 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 297
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
100 parsel		Kezban Yılmaz90,18 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 298
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
16 parsel
ve
102 ada
18 parsel		Ali Haydar Özen, Aynur Öztürk, Fatma Tüylüoğlu, Lütfi Özer, Nazmi Özen, Perihan Aydın, Ramazan Özer, Remzi Özen,
Şerif Aişe Arslan mirasçıları;
Necip Arslan, İbrahim Arslan, Yüksel Arslan		103 ada 16 parsel açısından 1.462,88 m²'lik taşınmaz alanı
102 ada 18 parsel açısından 4.527,27 m²'lik taşınmaz alanı		2023 / 299
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
44 parsel		İsmet Şimşek208,95 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 300
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
45 parsel		Neziha Ünal3.658,64 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 301
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
18 parsel		İsmail Yavaş1.232,42 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 302
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
5 parsel		Hamide Can1.218,22 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 303
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
30 parsel		Ayşe Acar, İsmail Keskin, Latif Keskin, Mehmet Keskin, Münise Çınar, Yusuf Keskin125,76 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 304
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü102 ada
6 parsel		İsmail HakkıAtal3.075,62 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 305
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
34 parsel		Hüsamettin Yılmaz mirasçıları;
Cennet Yılmaz, Cüneyt Yılmaz, Perihan Acar		123,17 m²'lik taşınmaz aları2023 / 306
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü144 ada
7 parsel		Mehmet Ali Sezgin1.562,51 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 307
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143ada
35 parsel		Ömer Taşkın1.498,04m²'lik taşınmaz alanı2023 / 308
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü102 ada
8 parsel		Mustafa Bitgül3.430,11m²'lik taşınmaz alanı2023 / 309
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
31 parsel		Ramazan Şevik mirasçıları;
Ayten Karanlık, Mehmet Emin Şevik, Mustafa Şevik		236,74 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 310
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
21 parsel		Firdevs Çakır, Nadide Gürses, Nagihan Taylan, Naide Engin, Şennur Gündoğan, Şenol Akman1.722,67 m²'lik taşınmaz aları2023 / 311
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
33parsel		Cemile Alaca921,60 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 312
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
90 parsel		Ünzüle Durak,
Nurten Karataş mirasçıları;
Fatma Bozkurt, Mehmet Emin Karataş, Önder Karataş, Rifat Karataş, Yasemin Canbey, Yaşar Karataş		3.890,20 m²'lik irtifak ve 164,91 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı2023 / 313
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
99parsel		Uygur Usta5.340,34 m²'lik irtifak ve 152,11 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı2023 / 314
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü101 ada
7 parsel		Cahide Erdoğan, İzzit Yavaş, Mehmet Yavaş1.213,97 m²'lik irtifak ve 99,21 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı2023 / 315
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
23 parsel		Mehmet Ali Yılmaz722,21 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 316
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü141 ada
1 parsel		Bekir Alaca922,33 m²'lik taşınmaz alanı2023 / 317
ÇanakkaleBayramiçCazgirlerKöyü103 ada
101 parsel		İsmail Özer, Şerif Ayşe Şahin491,39 m²'lik irtifak ve 46,70 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı2023 / 318
ÇanakkaleBayramiçKaraibrahimler Köyü143 ada
16 parsel		Necip Yavaş627,85 m²'lik irtifak ve 29,07 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı2023 / 319

 

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