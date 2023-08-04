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T.C.
BAYRAMİÇ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Davacı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Bayramiç Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
|İl
|İlçe
|Köy / Mah
|Ada / Parsel No
|Malik Adı
|Taşınmazın kamulaştırma ve irtifak hakkı talep edilen alan yüzölçümü
|Dava Esas No
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|144 ada 8 parsel
|Necati Yılmaz mirasçıları;
Filiz Yılmaz, İsmail Yılmaz, Muharrem Yılmaz, Şerife Yılmaz, Zeynep Yılmaz
|174,32 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 297
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
100 parsel
|Kezban Yılmaz
|90,18 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 298
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
16 parsel
ve
102 ada
18 parsel
|Ali Haydar Özen, Aynur Öztürk, Fatma Tüylüoğlu, Lütfi Özer, Nazmi Özen, Perihan Aydın, Ramazan Özer, Remzi Özen,
Şerif Aişe Arslan mirasçıları;
Necip Arslan, İbrahim Arslan, Yüksel Arslan
|103 ada 16 parsel açısından 1.462,88 m²'lik taşınmaz alanı
102 ada 18 parsel açısından 4.527,27 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 299
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
44 parsel
|İsmet Şimşek
|208,95 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 300
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
45 parsel
|Neziha Ünal
|3.658,64 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 301
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
18 parsel
|İsmail Yavaş
|1.232,42 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 302
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
5 parsel
|Hamide Can
|1.218,22 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 303
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
30 parsel
|Ayşe Acar, İsmail Keskin, Latif Keskin, Mehmet Keskin, Münise Çınar, Yusuf Keskin
|125,76 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 304
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|102 ada
6 parsel
|İsmail HakkıAtal
|3.075,62 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 305
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
34 parsel
|Hüsamettin Yılmaz mirasçıları;
Cennet Yılmaz, Cüneyt Yılmaz, Perihan Acar
|123,17 m²'lik taşınmaz aları
|2023 / 306
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|144 ada
7 parsel
|Mehmet Ali Sezgin
|1.562,51 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 307
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143ada
35 parsel
|Ömer Taşkın
|1.498,04m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 308
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|102 ada
8 parsel
|Mustafa Bitgül
|3.430,11m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 309
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
31 parsel
|Ramazan Şevik mirasçıları;
Ayten Karanlık, Mehmet Emin Şevik, Mustafa Şevik
|236,74 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 310
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
21 parsel
|Firdevs Çakır, Nadide Gürses, Nagihan Taylan, Naide Engin, Şennur Gündoğan, Şenol Akman
|1.722,67 m²'lik taşınmaz aları
|2023 / 311
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
33parsel
|Cemile Alaca
|921,60 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 312
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
90 parsel
|Ünzüle Durak,
Nurten Karataş mirasçıları;
Fatma Bozkurt, Mehmet Emin Karataş, Önder Karataş, Rifat Karataş, Yasemin Canbey, Yaşar Karataş
|3.890,20 m²'lik irtifak ve 164,91 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı
|2023 / 313
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
99parsel
|Uygur Usta
|5.340,34 m²'lik irtifak ve 152,11 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı
|2023 / 314
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|101 ada
7 parsel
|Cahide Erdoğan, İzzit Yavaş, Mehmet Yavaş
|1.213,97 m²'lik irtifak ve 99,21 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı
|2023 / 315
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
23 parsel
|Mehmet Ali Yılmaz
|722,21 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 316
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|141 ada
1 parsel
|Bekir Alaca
|922,33 m²'lik taşınmaz alanı
|2023 / 317
|Çanakkale
|Bayramiç
|CazgirlerKöyü
|103 ada
101 parsel
|İsmail Özer, Şerif Ayşe Şahin
|491,39 m²'lik irtifak ve 46,70 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı
|2023 / 318
|Çanakkale
|Bayramiç
|Karaibrahimler Köyü
|143 ada
16 parsel
|Necip Yavaş
|627,85 m²'lik irtifak ve 29,07 m²lik pilon yeri taşınmaz alanı
|2023 / 319
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