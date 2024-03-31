T.C.

BAYBURT

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/342 ESAS

İLAN

Dava konusu Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Çiftetaş mahallesi, 447 ada 4 nolu Parsel, 447 ada 6 noluparsel, 447 ada 3 nolu Parsel, 447 ada 2 nolu Parsel ve 1808 ada 3 nolu parsel sayıl taşınmazlar yönündendavalı T.C. No: 431****606Ali Kemal IRMAK'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi (miras nedenli) davasının yapılan yargılamasında Mahkememizce Uyap adres araştırması sistemine kayıtlıadresinize, konsolosluk eliyleduruşma gününü bildirirdavetiye çıkarılmış olup, adresinde ikamet etmediğiniz gerekçesiyle konsolosluk tarafından tebligatın iade edildiği vemahkememizceyapılanadres araştırmasında da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. 28/05/2024 günü saat09:10' da Bayburt Sulh Hukuk Mahkemesine tahsis edilen duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizibir vekille temsil ettirmeniz, aksi halde HMK' nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın sizin muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirilebileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02009053