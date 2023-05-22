T.C. BATMAN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN Davacı , ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ALYE GÜNEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından aşağıda parsel nosu, kamulaştırma miktarı ve kamulaştırma bedeli ve malikleri belirtilen taşınmaz hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil talepli dava açılmış olupkamulaştırma kanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde idari yargıda davacı idare aleyhine dava açabileceği, açılmadığı takdirdekamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedeli karşılığında taşınmazın idare adına tescil edileceği, tespitedilen kamulaştırma bedelinin Vakıf Bankası Batman şubesine yatırılacağı, maliklerin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi hususu İLAN olunur.

ESASNO MALİKİ MEVKİİ PARSEL NO MİKTARI

2023/226 ALYE GÜNEŞ BATMAN/AKYÜREK 103/3 TAMAMI

#ilangovtr Basın no ILN01832066