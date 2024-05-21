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T.C. BALIKESİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/668 Esas



Davacılar Zümrehan ÖZCAN ve Sacit ADIŞEN tarafından davalılar Ahmet ADIŞEN, Mustafa ADIŞEN, Seyide AYYILDIZ, Seher TOPÇU, Levent ADIŞEN, Mehtap ADIŞEN, Oktay ADIŞEN ve Vacip ADIŞEN aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;



Davalı Levent ADIŞEN'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup,



Davacılar Zümrehan Özcan ve Sacit Adışen ile Davalılar Ahmet Adışen, Mustafa Adışen, Seyide Ayyıldız, Seher Topçu, Levent Adışen, Mehtap Adışen, Oktay Adışen ve Vacip Adışen'in paydaş olduğu Balıkesir ili Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesi 135/191 parselde kayıtlı bulunan taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı betonarme binanın 1994 tarihinde Sacit Adışen tarafından ve yine aynı parselde kayıtlı tek katlı binanın Zümrehan Özcan tarafından inşa edildiğinin ve davacılara ait olduğunun tespiti talepli dava dilekçesinin ve tensip tutanağının işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK md.122 uyarınca "İşbu dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık cevap süresi içinde HMK md.122, 126 ve 129 uyarınca usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesini ve her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık da dahil olmak üzere varsa tüm delillerini Mahkemeye sunması; aksi halde HMK md.128 uyarınca davacının, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı" ile "Tarafların, HMK md.121 ve 129/2 uyarınca delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek Mahkemeye vermeleri ve başka yerlerden getirtilecek belgeler ile dosyalara ilişkin bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklama ve bilgileri vermeleri; davacının gösterdiği deliller için gider avansının kullanılacağı; davalının gösterdiği deliller için gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması; tarafların bu hususları yerine getirmedikleri takdirde HMK md.140/5 uyarınca ancak öninceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlayabilecekleri; aksi halde işbu delillerinden ikamesinden ayrı ayrı vazgeçmiş sayılacakları" hususları 6100 sayılı HMK ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince davalıya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN02036089