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T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 00:00

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T.C.
BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/167 Esas

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR
İdarece 26/09/2008 tarih ve 2008/174 sayılı kamu yararı kararına istinaden Ankara İli, Bala İlçesi, Beynam Mahallesi, sınırları içerisinde bulunan 5007 ada 189 parsel ve 5077 ada 195 parsel sayılı taşınmazların 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tespit ve tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01887440

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#ILN01887440#İlangovtr