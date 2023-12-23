T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/677 Esas

TASFİYE MEMURU : BURHAN MUSAOĞLU

(14068293496 T.C kimlik no)

Davacı HARUN HARUTYUN PEKMELİKYAN ile Davalılar KORUBAHÇE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KORUBAHÇE İNŞAAT TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., SS. ÖZEKMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi tasfiye memuru Burhan Musaoğlu'na tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesi Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İşbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren HMK'nun 126.maddesi uyarınca 28/09/2022 tarihli bilirkişi raporunda "...taraflar arasındaki sözleşmenin haklı nedenle feshedilmediği, bu bakımdan davacının uğramış olduğu zararların tazmin edilmesi gerektiği, davacının talep etmiş olduğu masrafların, müsbet zarar niteli elde edilmesi için yapılması gereken zorunlu menfi giderler olduklarından, bir başka deyişle bu giderler yapılmadan kar elde edilmesi ve faaliyette bulunulması mümkün olmadığından, davacının yoksun kalınan kar tazminatı gibi müsbet zarar talepleri bulunduğundan, aynı anda hem müsbet hem menfi zarar talep edilemeyeceğinden, davacının yapmış olduğu masraflara ilişkin tazminat talebinin yerinde olmadığı, davacının yapmış olduğu kat karşılığı sözleşmeden yapılan işlerden dolayı alacağı kar payı dava tarihi 21.07.2015 itibari ile 5.879.357,21.TL. olarak hesap ve takdir edildiği, davacının yapmış olduğu kat karşılığı sözleşmeden yapılan işlerden dolayı alacağı kar payının rapor tarihi itibari ile 32.373.346,50 T.L. (Otuz İki Milyon Üç Yüz Yetmiş Üç Bin Üç Yüz Kırk Altı Türk Lirası Elli Kuruş) olarak hesap ve takdir edildiği, davacı açısından manevi tazminat talep etme şartlarının gerçekleşmediği..." hususları, 08/12/2022 tarihli ıslah dilekçesi ile"... dava açılırken8.500.000 TL olarak bildirilmiş olan kar payından doğan zarartalebimizi ıslah ederek bilirkişi raporu doğrultusunda kar payı alacak talebimizin 32.373.346,50 TL olarak belirlenmesine , 32.373.346 ,50 TL kar payından doğan zarar alacağımızın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile müvekkilime ödenmesine, alacağımıza haksız fesih tarihinden itibaren ticari faiz işletilmesine, masraflarla vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesi..." talep edilmiş olmakla ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesine karşı beyanlarınızı mahkememize sunmanız, duruşma gününün 29/02/2024 günü saat 11:25'e ertelendiği hususu tasfiye memuru Burhan Musaoğlu'na tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.22/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01957268