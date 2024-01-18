T.C. BAKIRKÖY 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.40266186-2021/399-Ceza Dava Dosyası 17.01.2024

Konu : İlanen Tebliğ

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Hudaykulı ve Agabey oğlu 14/03/1976 Türkmenistan doğumlu, 99747240114 Kimlik nolu müşteki Merdan YAZOV hakkında,

Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 29/12/2021 tarih ve 2021/399 Esas, 2021/597 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile, sanık Parahat SHUKUROVA hakkında CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAAT kararı verilmiştir.

Mahkememiz kararı müşteki Merdan YAZOV'a tebliğ edilememiş olup;7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazete ve genel bir İnternet haber sitesinde ilanen tebliği, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılması, bu tarihten itibaren 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01969436