T.C.

BAKIRKÖY

3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İLAN

ESAS NO : 2020/982

KARAR NO : 2023/908

ASIL DAVADA

DAVACILAR : 1-IŞIK YAYINCILIK TİC. A.Ş.

2- KAYNAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ: Av. MELTEM KIZILIRMAK GÖKDENİZ

BİRLEŞEN DAVADA

DAVACILAR : 1-ÇAĞLAYAN BASIM YAYIN DAĞITIM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2-KAYNAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

VEKİLİ:Av. MELTEM KIZILIRMAK GÖKDENİZ



ASIL VE BİRLEŞEN DAVADA

DAVALI : SELAMİ ÖZGÜR TEZCAN - Gelincik Sokak Uphill Court C1 Ada D 39 Ataşehir/ İSTANBUL

Davacılar ÇAĞLAYAN BASIM YAYIN DAĞITIM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, IŞIK YAYINCILIK TİC. A.Ş., KAYNAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ile DAVALI SELAMİ ÖZCAN TEZCAN ve DİĞERLERİ arasında mahkememizde açılan Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

ASIL DAVADA;

SELAMİ ÖZGÜR TEZCAN'ın 01.01.2013-05.08.2015 tarihleri arasında bağlı şirket Işık A.Ş.'de meydana gelen zararlardan hakim şirket Kaynak Holding YK üyesi sıfatıyla TTK m.202 uyarınca ve 18.12.2014-14.07.2015 tarihleri arasında aynı zamanda (Işık A.Ş.) YK üyesi olduğu anlaşıldığından kendisi 18.12.2014-14.07.2015 tarihleri arasında TTK m. 553 uyarınca sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varılarak;

1-Davanın kısmen KABUL kısmen REDDİ ile; 2.687.850,92.-TL'nin 06/03/2023 tarihli ek bilirkişi raporunun 25.sayfasında belirtilen zarar tarihleri ve zarar miktarları dikkate alınarak belirlenen zarar tarihlerinden itibarendeğişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı Işık Yayıncılık Ticaret A.Ş.'ne VERİLMESİNE,(Davalı Selami Özgür Tezcan'ın 1.338.018,68.-TL,davalı Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun 1.113.018,68.-TL ve davalı Sedat Koçar'ın 1.349.832,24.-TL ile sınırlı olarak diğer davalılar ile birlikte sorumlu tutulmalarına) bilirkişi kurulu ek raporunun kararın eki olduğunun BELİRTİLMESİNE,

2-Davacının fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,

BİRLEŞEN DAVADA;

SELAMİ ÖZGÜR TEZCAN'ın 01.01.2013-05.08.2015 tarihleri arasında bağlı şirket Işık A.Ş.'de meydana gelen zararlardan hakim şirket Kaynak Holding YK üyesi sıfatıyla TTK m. 202ve 1.01.2013-...09.2013 tarihleri arasında aynı zamanda tüzelkişi YK Üyesi Kaynak Holding temsilcisi olarak da görev yaptığı anlaşıldığından 01.01.2013-...09.2013 arası dönemde TTK . 533 uyarınca sorumlu tutulması gerektiği sonucuna varılarak;

1-Davanın kısmen KABUL kısmen REDDİ ile;

a)2.474.517,02.-TL'nin 06/03/2023 tarihli ek bilirkişi raporunun 25 ve 26.sayfalarında belirtilen zarar tarihleri ve zarar miktarları dikkate alınarak belirlenen zarar tarihlerinden itibarendeğişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacı Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne VERİLMESİNE,(Davalı Selami Özgür Tezcan'ın 2.468.267,02.-TL,davalı Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun 1.735.546,36.-TL ve davalıHasan Kahveci'nin 1.228.884,02.-TL ile sınırlı olarak diğer davalılar ile birlikte sorumlu tutulmalarına) bilirkişi kurulu ek raporunun kararın eki olduğunun BELİRTİLMESİNE,

b)50.000,00 Euro alacağın 05/09/2014 tarihinden itibaren 3095 sayılı kanunun 4/a maddesi uyarınca kamu bankalarının aynı yabancı para türünden 1 yıl süreli mevduata uyguladıkları en yüksek faizi ile birlikte fiili ödeme günündeki T.C merkez bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığınındavalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili iledavacı Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne VERİLMESİNE,

2-Davacının fazlaya ilişkin talebinin REDDİNE,

5235 sayılı Kanunun geçici 2'nci maddesine göre, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin kurulmasına ve 20 Temmuz 2016 tarihinde göreve başlamalarına dair kararların 07/11/2015 tarih ve 29525 sayılı Resmî Gazete'de ilan edildiği anlaşılmakla; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun341 ilâ 360'ncı madde hükümleri uyarınca,mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe ilekararın tebliğinden itibaren iki haftaiçerisinde veya istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf,başvuru hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, mahkememize veya aynı sıfattaki başka bir mahkemeyevereceği cevap dilekçesi ileiki haftaiçerisindeİSTİNAF yolu açık olmak üzere Asıl ve birleşen davada davacılar vekili , davalı ÖZDEN Vekili ve davalı NACİ, SEDAT, HASAN ve ÇETİN vekilinin yüzlerine karşı, diğer davalıların yokluğunda oybirliği ile verilen ve asıl ve birleşen davada davacılar vekili tarafından 22/01/2024 tarihinde istinaf edildiğine dair verilen istinaf başvuru dilekçesinin ilanı ile, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi uyarınca iş bu ilantarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağından, 7 günlük sürenin bitiminden itibaren yasal 2 haftalık sürede ilgili istinafhakkınızın bulunduğu ve yine 7 günlük sürenin bitiminden itibaren yasal 2 haftalık sürede asıl ve birleşen davada davacılar vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevap hakkınızınbulunduğu hususuilanen tebliğ olunur. 26/01/2024

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