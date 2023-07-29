T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2021/400 TEMSİLCİ : Sayın ÖZDEN SARIOĞLU'na

Mahkememizin 12/10/2022 tarihli gerekçeli karar ile;

Davacı , GÜVENCE HESABI ileDavalı , NAZZ ENERJİ NAKLİYE MADEN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle;

Davacı vekili vermiş olduğu dava dilekçesinde özetle: 26/03/2017 tarihinde eski Edirne asfaltı üzerinde Yasin Tekçe'nin sürücüsü bulunduğu 34 EA ... Plakalı tır ile sürücü Hanifi Atmaca'nın kullandığı 41 TC ... plakalı çekici aracın yaya kaldırımına çıkması neticesinde yaya kaldırımında bulunan Nariman Allahverdiyev'in vefat ettiğini kaza tespit tutanağının düzenlendiğini Yasin Tekce'nin sürücüsü bulunduğu aracı mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı kaza tarihinde 34 EA ... plakalı aracın davalı tüzel kişilik adına kayıtlı olduğunu Yasin Tekce ve Hanifi Atmaca hakkında GOP CBS nin 2017/9985 soruşturma numaralı dosyası üzerinden iddianame düzenlendiğini aktüerya raporu sonrasında ölen kişi adına tazminat ödendiğini bu tazminatın tahsili açısından İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesinin 2017/23820 esas numaralı takip dosyasının başlatıldığını ancak davalının borca itiraz ederek takibin durmasına sebebiyet verdiğini bu nedenle itirazın iptali ile takibin devamı ve %20 den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesi talep ve dava olunmuştur.

"Davalının Anadolu 2.İcra Dairesinin 2017/23820 esas numaralı takip dosyasına yaptığı itirazın iptali ile takibin tüm ferileri ile devamına, somut uyuşmazlık yargılama gerektirmekle icra inkar tazminatı takdirine yer olmadığına," karar verilmiştir. Karar ilan tarihinden itibaren 15 gün + 7 gün olmak üzere toplam 22 gün süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvuru hakları olduğu ilgililere ilanen tebliğ olunur.

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