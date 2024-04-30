T.C.

BAKIRKÖY

28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2019/167

Karar No :2024/209

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/167-2024/209 karar sayılı ilamı ile Sanık ELSHAFAG HASANOV hakkında adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlıksuçundan beraatine veKarar kesinleştiğinde sanık hakkında üzerine atılı eylemin TCK'nun 165 md de düzenli suç kapsamında olma ihtimali nazara alınarak bu yönde açılmış kamu davası da olmaması itibariyle uzlaştırma prosedürlerine geçilme ve gereği yönünde Bakırköy CBS'ye suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş olup, Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesindebir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 29/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02024428