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T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 00:00

 

T.C. BAKIRKÖY 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/142 Esas
KARAR NO : 2023/527 Karar

Hırsızlık suçlarından mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 30/11/2023tarihli ilamı ile;

TCK 141/1 maddesi gereğince açılan dava dosyasında aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı sanığın sonuç olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına cezasına hükmedildiği,

SANIK ; Şahin ve Fatma oğlu, 01/01/1996 Suriye doğumlu, AHMET BAGGERİtüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri gereğince Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede, genel internet haber sitesindeve Basın İlan Kurumu Portalında ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına bu tarihten itibaren 7 gün içinde itirazı kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktantahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02027692

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