T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/121 Esas

KARAR NO : 2023/290

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/09/2023 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanık PEYMAN GHASEMIPOUYA, Mostafa ve Azam oğlu, 11/07/1991 TEHRAN doğumlu, (T.C.99506304118) hakkında TCK 191/1 mad. Uyarınca Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup; Tüm aramalara rağmen sanık bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına , 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.29.11.2023

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