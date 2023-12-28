T.C. BAKIRKÖY 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/301 Esas

KARAR NO : 2023/465

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/10/2023 tarihli ilamı ile 191/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdulhekim ve Bibhal oğlu, 1997 doğumlu, Afganistan uyruklu DAVUT OMAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.12.2023

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