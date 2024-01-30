T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/55 Esas

DAVALI : GÜRDAL AYDIN - (T.C. KİMLİK NO: 20020983060, Özdemir ve Nadire oğlu, 10/04/1971 Bulancak doğumlu)

Davacı MERAL AYDIN ile Davalı GÜRDAL AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak davası nedeniyle;

Davalı GÜRDAL AYDIN'ın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden, mahkememizin 25/01/2024 tarihli tensip zaptı 1 nolu ara karar uyarınca davalıya 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz iş bu dosyasının duruşmasının yapılacağı 29/04/2024 günü saat 10:50'deduruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu davalı GÜRDAL AYDIN'a İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 29/01/2024

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