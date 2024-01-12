T.C.

BAKIRKÖY

14. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/757 Esas

DAVALI :MEHMET ŞAKİR ACET - 03/03/1975 dogumlu, Memet ve Münzete oğlu, 10661822040 T.C Kimlik nolu

Davacı AYSEL ACET ile Davalı MEHMET ŞAKİR ACET arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Davalı Mehmet Şakir Acet'in herhangi bir adresi tespit edilemediğinden tahkikat duruşma gününün tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

27/03//2024 günü saat 10:40'da yapılacak olan duruşmaya istinaden, tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği( HMK 147/2 ) hususu davalı MEHMET ŞAKİR ACET'e İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 11/01/2024

Katip 275391

e-imzalıdır Hakim 42623

e-imzalıdır

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Adres : BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Nursel Buse ASLAN Zabıt Katibi

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