T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2021/34 Esas

DAVALI : SELVA GÜLKIRMIZI - 27763037364 T.C. Kimlik numaralı, Abdulkadir ve Ayten kızı, 16/11/1990 Tutak doğumlu,

Davacı YASİN BALCI ile Davalılar SELVA GÜLKIRMIZI ve RABİA FATMA BALCI arasında mahkememizde görülmekte olan Tanımanın İptali davası nedeniyle;

Davalı Selva Gülkırmızı'nın herhangi bir adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenin adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 S.K. 127,129,194,195 ve 324 md. Gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, elinde olan tüm delillerini ibraz etmesi, edemiyor ise nereden temin edileceğini bildirmesi ve delil avansını yatırması gerektiğinin ve belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususunun davalı Selva Gülkırmızı'ya İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 11/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01909058