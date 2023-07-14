T.C. BAKIRKÖY 13. AİLE MAHKEMESİNDEN İLANEN TEBLİGAT

KARAR NO : 2023/478

DAVALI : SEMİRAMİS VELAZQUES HERNANDEZ ERDEM

DOSYADAKİ MEVCUT ADREKİ : COLONİA DE IZTAPALAPA JARDİNES DE

CHURUBUSCO FİLOSOFOS=9 DİSTRİTO FEDERAL, MEXİCO CİTY MEKSİKA

Davacı , KORAY ERDEM ileDavalı , SEMİRAMİS VELAZQUES HERNANDEZ ERDEM arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının 05/06/2023 tarihli gerekçeli kararında;

DAVANIN KABULÜ İLE;

1-Sivas ili,Yıldızeli İlçesi, Kaman Mahallesi, Cilt no: 70, Hane no:15, BSN:43 'de nüfusa kayıtlı, Nazmi ve Türkan'dan olma, 16/08/1979 Beykozdoğumlu, 36814577988 TC nolu Koray ERDEM ile Birleşik Meksika Devletleri uyruklu, SEMİRAMİS VELAZQUEZ HERNANDEZ'İN T.M.K.nın 166/1 maddesi gereğince evlilik birliğinin sarsılması nedeni ile BOŞANMALARINA,

2-Hüküm tarihindeki Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken 179,90-TL karar ve ilam harcından, peşin yatırılan 54,40 TL'nin mahsubu ile bakiye 125,5‬0-TL eksik harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3-Davacının yaptığı yargılama giderleri olan54,40-TL başvurma harcı, 54,40-TL karar ve ilam harcı,7,80-TL vekalet harcı ile 4.137,80 TL posta ve davetiye giderinin toplamı olan 4.254,4‬0-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davalının yaptığı yargılama giderleri bulunmadığından, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince taktir olunan maktu 9.200,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan avanslardan kullanılmayan kısımların HMK m: 333 gereğince karar kesinleştiğinde yatırana iadesine,

7-5490 sayılı yasanın 55. maddesi gereğince karar kesinleştiğinde gereğinin ifası için karardan 2 suretinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

Adresi tespit edilemeyen davalı SEMİRAMİS VELAZQUES HERNANDEZ ERDEM'e kararın iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ayrıca bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği SEMİRAMİS VELAZQUES HERNANDEZ ERDEM'e ilanen tebliğ olunur.

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