T.C. BAKIRKÖY 11. İCRA DAİRESİ

1.300.000,00

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Taşıt

34bye284 Plakalı , 2011 Model , BMW Marka , 520 D Tipli , N47D20C19A6141A018 Motor No'lu , WBAFW1102BC647995 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Bilirkişi incelemesi sonucunda BMW marka, 2011 model, beyaz renk, 1995 silindir hacimli, 1695 net ağırlıklı, 5 koltuklu, sedan 34 BYE 384 plakalı aracın sol arka çamurluğunda boya gerektirmeyen sürtme şeklinde kaporta hasarı olduğu, aracın orijinal sunrooflu olduğu, aracın arka stop lambalarının orijinal olmadığı, araç plakalarının "app" olduğu(orijinal olmadığı), araç camlarına sonradan siyah film yapıldığı, bagaj kapağında spoiler takıldığı, araçta orjinale ek olarak 2.bir egzos çıkışı takıldığı, aracın iç döşemelerinde kullanmaya bağlı tamir gerektirmeyen yıpranmaların olduğu, aracın anahtarının mevcut olduğu ve motor aksamının orijinal olduğu ve aracın çalışmasına engel herhangi bir eksikliğin motor kısmında olmadığı görülmüş, araç anahtarı ile çalıştırılmış ve yürüyen aksamlarında ve şanzıman-vites kısmında herhengi bir eksiklik ve arıza olmadığı tespit edilmiştir.