T.C.

BAKIRKÖY

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1354 Esas

İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Bahçelievler Mah/Köy, C:7, H:960, Bsn:4'de nüfusa kayıtlı Hasan Hüseyin ve Hatun evladı 20/04/1972 doğumlu Murat Güreli'den 1991 tarihinden beri haber alınamadığından bahisle gaipliğine karar verilmesi istenen Murat GÜRELİ hakkında bilgisi bulunan kişilerin, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre zarfında mahkememiz dosyasına bilgi vermeleri, ilan süresi dolmadan ortaya çıkması veya kendisinden haber alınması veyahut öldüğü tarihin tespit edilmesi halinde gaiplik talebinin düşeceği; ilandan sonuç alınamadığı ve gaipliğine karar verilecek kişinin gaipliğine karar verileceği ve ölüme bağlı hakların aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacağı,gaipliği talep edilen Murat Güreli hakkında bilgisi bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Bakırköy 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2023/1354 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.25/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN02001241