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T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 00:00

Sayı :2022/10 Esas 15/05/2023

İLAN METNİ

Davacı Yasin ÖZER tarafından davalılar Birgül KAZAK, Cemile DALLAR, Songül DALLAR, Ümit DALLAR, Yazgül SAVAN aleyhine, Aydın İli Köşk İlçesi Köşk Mahallesi 1614 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin dava açılmış, ancak yapılan araştırmalara rağmen dava dilekçesi davalı 67399209094 T.C.numaralı Songül DALLAR'a tebliğ edilememiştir. İşbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin davalı Songül DALLAR'a tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevaplarını, ilk itirazlarını ve delillerini mahkememize sunabileceği hususu ilanan tebliğ olunur.

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Adres : AYDIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Sema KARAKAYA Zabıt Katibi

#ilangovtr Basın no ILN01848138

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