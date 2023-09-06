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T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 00:00

ESAS NO: 2023/40

T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2023/40 Davacı ŞEREF YILDIRIM tarafından Dahili davalı Ayşe Yıldırım(Ali ve Şakire kızı) aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Asliye Hukuk Mahkemesinin)2023/40 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan geçit hakkı kurulması davasında mahkememize bildirilen adresindeki davalı Ayşe Yıldırıma tensip zaptı, dava dilekçesi dahili davalı ile duruşma gün ve saati tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Ekli olarak gönderilen dava dilekçesine ve eklerine karşı cevap süresinin 6100 sayılı HMK'na göre tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu ve bu süre içerisinde cevap vermemeniz halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu "ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.Hakim 214781

#ilangovtr Basın no ILN01886451

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#Basın No ILN01886451#İlangovtr