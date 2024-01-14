T.C. ANTALYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/188 Esas

KARAR NO : 2023/350

DAVACI : K.H.

SANIKLAR : 1-BESTOON ALİ ABDULLAH, Ali Abdula ve Faıma oğlu, 01/07/1979

Irak doğumlu,

2-HAFAL MOHAMMAD, Omar ve Shaha oğlu, 15/01/1987 Hasaka

doğumlu.

3-MEDENİ KILIÇ, İbrahim ve Nura oğlu, 04/05/1970 Nusaybin doğumlu,

Mardin Midyat Yerliislam mah/köy nüfusunda kayıtlı. TCKNO:616*****484

4-NZAR HUSEN MIRKHAN, Husen ve Khadıja oğlu, 1974 Al Tamım

doğumlu,

5-ROBAR OMAR SHAREEF, Omar Shareef ve Runak kızı, 09/07/1985

Irak doğumlu,

SUÇ : Bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama, Resmi

Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma

SUÇ TARİHİ : 01/01/2009 - 09/09/2009 - 08/10/2009 - 21/10/2009

SUÇ YERİ : ANTALYA

KARAR TARİHİ : 06/10/2023

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanıklar hakkında açılan kamu davasının yapılıp bitirilen açık yargılaması sonucunda;

Sanıklar BESTOON ALİ ABDULLAH, HAFAL MOHAMMAD ve ROBAR OMAR SHAREEF hakkında resmi belgede sahtecilik, sanık MEDENİ KILIÇ hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, sanık NZAR HUSEN MIRKHAN hakkında ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından açılan kamu davalarının 5237 Sayılı TCK.nın 66/1-e maddesi delaleti ile 5271 Sayılı CMK'nun 223/8 maddesi gereğince ZAMANAŞIMI NEDENİYLE AYRI AYRI DÜŞMESİNE,

Sanık MEDENİ KILIÇ'ın üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği sabit görülmekle atılı suçtan 5237 Sayılı TCK'nun 79/1-b, 35/1-2, 43/1, 62, 52, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca neticeten 3 YIL 1AY 15 GÜN HAPİS ve 28.110,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık NZAR HUSEN MIRKHAN'ın üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği sabit görülmekle atılı suçtan 5237 Sayılı TCK'nun 79/1-b, 35/1-2, 43/1, 62, 52, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca neticeten 3 YIL 1AY 15 GÜN HAPİS ve 28.110,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş ancak yukarıda kimlikleri bulunan sanıklar bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulamadığı takdirde mahkeme kararının kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.09/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01966505