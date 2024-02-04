T.C. ANTALYA 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Dosya No: 2022/758

Karar No : 2023/1034

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/12/2023 tarihli ilamı ile Mustpha ve Khadıja oğlu, 18/12/1984 Fas doğumlu, Fas nüfusuna kayıtlı sanık RACHID ABOUTARA BEL GHITI'nın Resmi Belgede Sahtecilik suçundan dolayı 5237 sayılı TCK.nun 204/1 maddesi gereğince sonuç olarak 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı CMK'nın 231. Maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK'nun 231/8 Maddesi uyarınca 5 yıl süreyle sanığın denetime tabi tutulmasına, CMK'nun 231/8 Maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

CMK'nun 231/10 Maddesi uyarınca denetim süresi içinde yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine,

CMK'nun 231/11 Maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde kurulan hükmün açıklanmasına dair karar verildiği, kararın sanık Rachıd Aboutara Bel Ghıtı'ya tebliğ edilemediği,tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi de tespit edilemediğinden, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak, cezaevinde ise cezaevi yönetimine dilekçe ile başvurmak, Antalya Adliyesi yargı sınırları dışında ise bulunduğu yerdeki asliye ceza mahkemeleri ya da adliye ön bürolarına dilekçe ile başvurup talebini havale ettirmek sureti ile Antalya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebileceği, 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZEREİLAN OLUNUR. 02/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01978260