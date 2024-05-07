T.C.

ANTALYA

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

29.04.2024

Sayı : E.65139935-2020/544-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Karşılıksız yararlanma suçundan suçundan Ahmet ve Döne oğlu. 10/03/1955 Afşin doğumlu, sanık Fazlı Kaynak hakkında Karşılıksız yararlanma suçundan suçundan 10 AY hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK.nun 58/2-6-7. Maddesi uyarınca hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, İş bu kararın tüm aramalara rağmen sanık Fazlı Kaynak’ın adresi tespit edilemediği ve tebliğ edilemediğinden karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten sonra 7 günlük yasal süresi içerisinde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02027741