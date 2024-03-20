T.C.

ANTALYA

24. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/359

KARAR NO : 2024/53

KARAR TARİHİ : 22/01/2024

İLAN

Sanık Feyzeddin Teke'nin katılana yönelik hırsızlık suçundan TCK'nın 141/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimine göre takdiren 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

TCK'nın 143/1 maddesi uyarınca eylem geceleyin işlendiğinden sanığıncezasının1/2 oranında arttırımı ile 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın duruşmadaki olumlu tutumu lehine taktiri indirim nedeni sayılarak cezasından TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, Sanığa verilen hapis cezasının yasal sonucu olarak sanık hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli iptal kararından ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklikler sonrası oluşan duruma göre, sanık hakkında, TCK'nın 53. Maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına, Gerekçeli kararın tebliği için sanık FEYZEDDİN TEKE'nin (Ali ve Sevinç oğlu, 11/02/1994 ŞAHİNBEY doğumlu) bildirdiği adresine çıkartılan tebligatın iade gelmesi, adres araştırmasın olumsuz sonuçlanması ve sanığın yeni adresini Mahkememize bildirmemesi neticesinde sanığın adresinin tespit edilememesi nedeniyle gerekçeli karar tebliğinin yapılamadığı; 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, iş bu ilan metni, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği ilan olunur.18/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02005505