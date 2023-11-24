T.C. ANTALYA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SANIK :NASER SHOKRZADEHBAROOGH, SarkoshOğlu Maryam'den olma, 11/09/1982 Tahran doğumlu,

Mahkememizin 27/12/2021 tarih 2019/412 Esas 2021/976 Karar sayılı ilamı ile sanık NASER SHOKRZADEHBAROOGH hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye atma suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ve sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

Sanık NASER SHOKRZADEHBAROOGH'un Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atma suçundan TCK179/3-2 maddesi gereğincesonuç olarak 1 Ay 26 gün hapis cezası ilecezalandırılmasına, CMK 231 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 5 yıl denetim süresi belirlenmesine,

Dair7201 Sayılı yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince Karar özetinin sanığa ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya Zabıt Katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle itirazı kabil olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01938192