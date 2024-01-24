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T.C. ANTALYA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 00:00

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T.C. ANTALYA 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

EsasNo :2023/ 69 Karar No : 2023/662İ L A N
Davacı Cihan kent Sitesi A-B-C-D-E Blok Yönetimi tarafından davalılar Sercan Yüksel, İbrahim Şimşek aleyhine açılan Alacak (Satıcının Açtığı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında yapılıp bitirilen duruşma sonunda;
07/11/2023 tarihli karar ile; davacının asıl davasının ( davalı İbrahim Şimşek yönünden) Reddine, görevsiz mahkemece alınan 558,90-TL peşin harcın istek halinde davacıya iadesine,asıl dosyada davacı tarafından davalı İbrahim Şimşek yönünden yapmış olduğu tebligat giderleri toplamı 134,50-TL yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına, asıl dosyada davalı İbrahim Şimşek kendini vekille temsil ettirdiğinden 42.650,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı İbrahim Şimşek'e verilmesine dair kararın ve süresi içerisinde davacı vekili tarafından 25/12/2023 tarihinde istinaf edilmiş olmakla davalılardan İbrahim Şimşek adına karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiş olduğundan ; tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ve istinaf dilekçesi İLANEN tebliğ olunur. 16/01/2024

#ilangovtr Basın no ILN01972381

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#Basın No ILN01972381#İlangovtr