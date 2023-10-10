Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/53 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/53 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 101 Ada, 80 Parsel, Kıymet Takdirine konu 101 ada 80 parsel nolu taşınmaz 8826,25 m2 yüzölçümlü, "tarla" vasfındadır. Parsel killi-tınlı toprak yapısında, %2-3 eğimli, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun, çevresindeki parsellerle aynı tarımsal yapı içerisindedir. Parsel, Bucuk Göletinin 2 km. kuzeybatısında, Yenikent merkezinin 9 km kuzeybatısında, Ayaş-Ankara yolunun 3,2 km güneyinde, Fevzi Çakmak mahallesi Bucuk Yayla Mezarlığının 2,7 km kuzeybatısında kuş uçuşu mesafededir. Parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmayıp, ulaşımın güç olduğu bir yerde ve enerji nakil hattının yaklaşık 150 m batısında kalmaktadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmayıp kadastro parselidir. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı, Toprak Sınıflaması Teknik Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 3.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : 101 Ada 80 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 8.826,25 m2

Kıymeti : 882.625,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 101 Ada, 758 Parsel, Kıymet Takdirine konu 101 ada 758 parsel nolu taşınmaz 6931,53 m2yüzölçümlü, "Bağ" vasfındadır. Parsel kumlu-taşlı toprak yapısında, %5-6 eğimli, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta, tuzluluk, alkalilik, drenaj ve erozyon problemi olmayıp, yörede yetişen tüm bitkilerin yetiştirilmesine uygun, çevresindeki parsellerle aynı tarımsal yapı içerisindedir. Parsel, Bucuk göletinin 200 m. doğusunda, Yenikent merkezinin 7 km kuzeybatı, Ayaş-Ankara yolunun 4,5 km batısında, Fevzi Çakmak mahallesi Bucuk Yayla Mezarlığının 500 m kuzeybatısında kuş uçuşu mesafededir. Parsel yakınına gelmede ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Parsel Bucuk Göletinin güneyinde olup gölet ile arasında mera parseli bulunmaktadır. Parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmayıp, parselin güneydoğu köşesinden kadastro yoluna sıfır metrede sınır durumundadır. Taşınmaz 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel boş olup, kısmen tel çit ile çevrili ve üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmayıp kadastro parselidir. Çevresinde yer yer tek katlı yapılar bulunmaktadır

Adresi : Fevziçakmak Mahallesi 101 Ada 758 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 6.931,53 m2

Kıymeti : 4.158.918,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:59

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, FEVZİÇAKMAK Mahalle/Köy, 101 Ada, 146 Parsel, Kıymet Takdirine konu 101 ada 146 parsel nolu taşınmaz, 1966,53 m2 yüzölçümlü," tarla" vasfındadır. Parsel kumlu-kisli toprak yapısında, %16 eğimli, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği az, tuzluluk, alkalilik, drenaj problemi olmayan, erozyon problemi yüksek, eğimi nedeniyle teraslama yapılarak tarımsal faaliyete uygun olabilecek yapı içerisindedir. Parsel, Bucuk Göletinin 200 m.. doğusunda, Yenikent merkezinin 6,8 km kuzeybatısında, Ayaş-Ankara yolunun 4,5 km batısında, Fevzi Çakmak mahallesi Bucuk Yayla Mezarlığının 400m. kuzeybatısında kuş uçuşu mesafededir. Parselin herhangi bir kadastro yoluna cephesi bulunmayıp, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı dışında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel boş olup, üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmayıp kadastro parselidir. Çevresinde yer yer tek katlı düzensiz yerleşimli müstakil yapılar bulunmakta olup, parsel yakınına gelmede ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı, Toprak Sınıflaması Teknik Talimatındaki Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 4.Sınıf Kuru tarım arazisidir.

Adresi : Fevziçakmak Mahallesi 101 Ada 146 Parsel Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 1.966,53 m2

Kıymeti : 1.376.571,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2023 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 11:39

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01905629