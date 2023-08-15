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Örnek No:55*
T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/63365 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/63365 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45210 Ada, 7 Parsel, 3. kat 11 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmaz.
Adresi : Süvari Mah. Ahimesut Bulvarı Alişan Apartmanı No:30 Daire 11 Etimesgut / Ankara Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 688,00 m2
Arsa Payı : 44/688
İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre, Konut Alanı, Blok Nizam, yoldan 5m, yan parselden 0-3m çekme mesafeli, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 2.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:43
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:43
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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