Örnek No:55*

T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/63365 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/63365 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, SÜVARİ Mahalle/Köy, 45210 Ada, 7 Parsel, 3. kat 11 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmaz.

Adresi : Süvari Mah. Ahimesut Bulvarı Alişan Apartmanı No:30 Daire 11 Etimesgut / Ankara Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 688,00 m2

Arsa Payı : 44/688

İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre, Konut Alanı, Blok Nizam, yoldan 5m, yan parselden 0-3m çekme mesafeli, 4 kat olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 2.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01876739