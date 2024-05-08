Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2023/2136 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46954 Ada, 1 Parsel, C1 BLOK 7.KAT 30 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 7.Katında yer almaktadır. Taşınmaz fiilen; 139 m² net, 173 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz fiilen 4 oda, salon, mutfak, banyo, wc, e.duş, giyinme odası, kiler, antre, hol, 1 balkon alanlarından oluşmaktadır.

Adresi : Bağlıca Mahallesi 1288.Sokak Bağlıca Seğmen Sitesi C1 Blok No:3A/30 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 29.198,00 m2

Arsa Payı : 215/29198

İmar Durumu : 46954 Ada 1 Parsel Konut Alanında, E:0,7 Yençok:18 Kat Olacak Şekilde Yapılaşmaya Uygun Olduğu Bilgisi Edinilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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