T.C.

Ankara Batı 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/499 Esas

DAVALI : NİDAL ELRAMADAN

Davacı EZHAR RACIH tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize çıkarılan tebligatlar yapılamamış, adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 147/2 ve 150/2 Maddeleri uyarınca belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde geçerli bir özrü olmaksızın mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlerin itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin tarafınıza ilanen tebliğ olunmuş sayıldığı,

Duruşma Günü: 09/05/2024 günü saat 11:10'a mahkememiz duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.27/03/2024

İLGİLİ KİŞİ : NİDAL ELRAMADAN - 99677346146 - Fevzi Çakmak Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:45/2 Sincan/ ANKARA -ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, TURKİ ve SALİHA oğlu/kızı, 01/01/1986 doğumlu,

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