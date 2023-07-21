T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

DAVALI : BİROL GÜZELKÜÇÜK (T.C.No: 60709013152)

Mahkememizce bilirkişi raporlarının ve ıslah dilekçesinin davalı Birol GÜZELKÜÇÜK'e (T.C.No: 60709013152) tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı için ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü: 25/09/2023 günü saat 10:25

Bilirkişi raporlarına ve ıslah dilekçesine karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01863752