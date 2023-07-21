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T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

T.C. ANKARA 9. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/1 Esas

DAVALI : BİROL GÜZELKÜÇÜK (T.C.No: 60709013152)
Mahkememizce bilirkişi raporlarının ve ıslah dilekçesinin davalı Birol GÜZELKÜÇÜK'e (T.C.No: 60709013152) tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığı için ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma günü: 25/09/2023 günü saat 10:25
Bilirkişi raporlarına ve ıslah dilekçesine karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01863752

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#Basın No ILN01863752#İlangovtr