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T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANKARA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 00:00

 

T.C.
ANKARA
8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/89

KARAR NO: 2023/604

Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/11/2023 tarihli ilamı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi yollamasıyla aynı yasanın 3/5 maddesi uyarınca 10 AY (TECİLLİ) HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI ile 5237 sayılı TCK’nun 51/3 maddesi uyarınca hapis cezası ertelenen sanığın takdiren1 YILSÜRE İLE DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA karar verilmişse de; Ahmad ve Rawaa oğlu, 1991 Halep Doğumlu (MUHAMMED) M.ADEL KAZAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01989781

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#Basın No ILN01989781#İlangovtr