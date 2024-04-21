T.C. ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/164 Esas

Davacılar ECE YILDIRIM, EZGİ YILDIRIM tarafından Davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU aleyhine dava açılmış ise de; sonradan dosyaya eklenen dahili davalı LOKMAN COŞAR aleyhine mahkememizde açılan Mirasın Hükmen Reddi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 2022/164 Esas sayılı dosyasında yapılan inceleme neticesinde; yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerinde temin edilemediği anlaşılan dahili davalı LOKMAN COŞAR'a dava dilekçesi, Sungurlu ASHM'ce alınan bilirkişi raporu ve Mahkememizce alınan bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden ilgili kişi adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla,Davacılar dava dilekçesinde özetle muris Güngör Alsaç'ın 13.06.2020 tarihinde vefat ettiğini, anneleri Ayfer Yıldırım'ın muris Güngör Alsaç'ın mirasını reddetmesi nedeniyle mirasın kendilerine geçtiğini, murisin sağlığında yapılan icra takiplerinin yüksek tutarlı olduğunu, borç miktarları tespit edilememişse de terekeyi borca batık hale getirecek kadar fazla olduğu, ayrıca SGK tarafından ödeme emirleri düzenlendiği ve tespit edilen tutarın 80.000,00 TL civarı olduğu, muris adına kayıtlı Çorum ili, Sungurlu ilçesinde bir taşınmazın oduğu, adına kayıtlı 06N9041 plakalı traktörü ölümünden çok önce sattığı, davacıların miras hakkını alma yönünde girişimlerinin olmadığını, murisin terekesinin borca batık olduğunun tespiti ile mirasın hükmen reddine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.



Sungurlu Asliye Hukuk Mahkemesince alınan 27/07/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında; "8-Değerlendirme ve Sonuç

Hesaplama Tarihi Tarla Vasıflı Taşınmazlardan Hissesine Düşen Toplam Değeri (TL) Arsa Vasıflı Taşınmazlardan ve İnşaat Değerlerinden Hissesine Düşen Toplam Değeri (TL) Hisseye Düşen Toplam Değeri (TL) Ölüm Tarihi 245.335,19 13.273,35 258.608,54 Dava Tarihi 933.732,80 28.085,75 961.818,55 Keşif Tarihi 1.051.509,91 38.281,00 1.089.790,91

Sonuç olarak yukardaki hesaplamalarımız sonucu davalı taşınmazların davalı Güngör ALSAÇ'ın ölüm, dava ve keşif tarihi itibari ile kıymetlerinin belirlendiği" bildirilmiştir. Mahkememizin 07/12/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında; "Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda davacıların mirası kabul anlamını taşıyan eylemleri ile terekenin borca batıklığı hususunda nihai takdiri Sayın Mahkemede olup yapılan tetkik neticesinde;1-.....5 – Dosyanın bu haliyle yapılan incelemede murisin terekesinin aktifler toplamının 259.158,75 TL, pasifler toplamının 507.085,54 TL olduğuna yönelik bildirimlerimi Sayın Mahkemeye saygı ile arz ederim." bildirilmiştir.



Ayrıca Mahkememizin 01/02/2024 tarihli 5 nolu celse ile 23/05/2024 tarihine duruşma günü verilmiş, " Esas ve Talimat Mahkemesince alınan Bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." şeklinde ihtaratın yapılması gerektiği ve 01/02/2024 tarihli duruşma zaptında yeni duruşma gün ve saatinin 23/05/2024 günü saat 11:00 bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.



İşbu Bilirkişi Raporlarının sonuç bölümü, dava dilekçesi, yeni duruşma günü bilgisi ile Bilirkişi Raporu Şerhi içerir bilgilerin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilandan itibaren dahili davalı LOKMAN COŞAR'a HMK'nun 281. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebileceği, TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanın tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02020264