T.C. ANKARA 63. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

KARAR NO : 2022/106

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.02.2022 tarihli ilamı ile hırsızlık suçundan 142/2-h maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İsmail ve Rukiye oğlu, 10/03/1970 Halep doğumlu sanık ALİ MERTO'nun tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince sanık ALİ MERTO'ya Mahkememiz kararının 50.000 üstü gazetede bir defaya mahsus ve ulusal bir internet sitesinde bir defaya mahsus olarak İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, yargılama giderleri ve ilan ücretinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Dair, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya eşdeğer bir Mahkemeye verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01864513