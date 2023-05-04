T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI : 1- ALİ ERKAN ÇOPUR

Davacı TC Toplu Konut İdare Başkanlığı tarafından ile davalı Mehmet Kartal ve Ali Erkan Çopur aleyhine açılmış bulunan Alacak davasında ara karar gereğince davalı Ali Erkan Çopur'a tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle; davacı idare tarafından 17/02/2014 tarihinde ihalesi yapılan 8.619.000,00 TL+ KDV ihale bedelli "Sivas ili, Gürün ilçesi, 25 yataklı Devlet Hastanesi ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi gereğince 03/04/2014 tarihinde Mehmet Kartal - Elif İnşaat Taah. Ve Müh. Hiz. Ali Erkan Çopur İş Ortaklığı ile sözleşme akdedildiğini, davalılar ile müvekkil idare arasında akdedilen sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğramış olduğu zararın teminat mektupların güncellenmesine yönelik yapılan hesaplama sonucu 161.171,57 TL 'lik idare alacağının nakde çevrildiği tarihten itibaren Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü avans faizleriyle ile birlikte tahsili, yargılama giderleri, vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesinin tebliğe çıkarıldığını,adresinizde tanınmadığınız,ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

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