T.C.

ANKARA

52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO. : 2021/466

KARAR NO. : 2023/423

Katılan Ahmed Khaleel Ibrahım Alı Yateem'e karşı Silahla Kasten Yaralama suçundan ve katılan Musa Demir'e karşı silahla kasten yaralama suçundan 01/07/2020 tarihinde Ankara ili Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi Süleyman Ayten caddesi Çiçek İş Merkezi önünde meydana gelen olayla ilgili sanık Murat oğlu 1996 Altındağ doğumlu Fırat DOĞAN hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Sanık FIRAT DOĞAN'ın üzerine atılı Katılan Musa Demir ve katılan sanık Ahmed Khaleel Ibrahım Alı Yateem'e karşı ayrı ayrı Silahla Kasten Yaralama suçundan 5237 sayılı kanunun 86/2, 58/3,86/3-e, 58/6-7, 35/2,62.maddeleri gereğinceSanık FIRAT DOĞAN'ın neticeten 6 AY HAPİS CEZASI ve 4 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmasına, 5237 Sayılı TCK’nın 58/6-7 maddesi uyarınca sanık hakkında hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre yerine getirilmesine karar verildiği,

Katılan sanıklar Fırat Doğan, Armağan Kutlu Sofuoğlu ve Kıraç Uğurlu'ya yönelik Katılan Sanık Ahmed Khaleel Ibrahım Alı Yateem hakkında alenen hakaret, silahla tehdit, silahla kasten yaralama suçlarından mahkememizce yapılan yargılama sonunda Ahmed Khaleel Ibrahım Alı Yateem Beraatine karar verildiği,

kararın tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da herhangi bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe yada zabıt katibine beyanda bulunmak-beyanın zabta geçirilmesi ve hakime tasdik ettirilmesi şartıyla, sanık tutuklu ise CMK 263. madde gereğince zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye İlgili Ceza Dairesine İstinaf yoluna başvurabileceğine;

Dair, karar verildiği ancak mahkememiz ilamının yapılan araştırmalara rağmen sanık Fırat Doğan'a ulaşılamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince Sanık Fırat DOĞAN'a ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur.

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