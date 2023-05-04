T.C. ANKARA 30. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Karar No : 2022/378 Sanık : KADRİ ALAV, Bedir ve Bedriye oğlu, 03/01/1967 LİCE doğumlu,

DİYARBAKIR, LİCE, Delvan mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Suç Tarihi : 05/03/2021

Karar Tarihi : 30/11/2022

Kanun maddeleri : 5237 Sayılı TCK' nın 158/1-f-son, 35/2, 52/2, 53, 58/6

Verilen Ceza : 3 yıl 9 ay hapis ve 6.000 TL adli para cezası (4 eşit taksit)

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ankara ilinde yayınlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 7 gün içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.

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